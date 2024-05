Zum 100-Jährigen der Kapelle 15 Hamminkelner Vereine beim Stadtschützenfest in Nordbrock

So ist der Ablauf: Am Samstag, 11. Mai, beginnt das reguläre Schützenfest in Nordbrock. Nach der Messe in der Kapelle sowie dem Ausholen des alten Königspaares findet ab 20 Uhr der Festball mit der Tanzband Highlights statt. Am Sonntag beginnt das Schützenfest ebenfalls mit dem Antreten beziehungsweise Ausholen des Königspaares und der Parade. Dann geht es zur Vogelstange, wo der neue König samt Throngefolge ermittelt wird. Um 20 Uhr beginnt der Krönungsball mit der Tanzband Casa Novas statt. Abschließend am Montagmorgen ist der traditionelle Frühschoppen angesagt. Die Casa Novas sorgen hier ebenfalls für Stimmung im Zelt. Der Paradeplatz ist neben der St. Antonius Kapelle Nordbrock (Kapellenweg).