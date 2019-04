22 Fälle in der Anklageschrift : Missbrauch an Stieftochter: 48-Jähriger vor Gericht

Hamminkeln/Duisburg 48-Jähriger steht in Duisburg vor Gericht

Wegen sexuellen Missbrauchs steht ein 48-Jähriger aus Hamminkeln vor dem Landgericht Duisburg. Über Jahre soll er seine Stieftochter sexuell missbraucht haben. Die Anklageschrift listet insgesamt 22 Fälle auf, die sich zwischen März 2015 und März 2017 in der damaligen Wohnung der Familie in Mülheim ereignet haben sollen. Zu Beginn der Taten soll die Stieftochter elf Jahre alt gewesen sein. Die Frau des Angeklagten hatte das Mädchen mit in die Ehe gebracht. Danach bekam das Paar vier gemeinsame Kinder.

Zu dem ersten Übergriff soll es im Frühjahr 2015 gekommen sein, als die Mutter des Kindes in der Badewanne saß. Ähnliche Übergriffe, welche die Staatsanwaltschaft als besonders schwere Fälle des sexuellen Missbrauchs wertet, sollen sich danach beinahe monatlich wiederholt haben. Mehrfach soll der Stiefvater sich in Gegenwart des Mädchens auch selbst befriedigt haben.

Über die Verlesung der Anklageschrift kam das Verfahren am ersten Verhandlungstag nicht hinaus. Denn zwei Sachverständige – ein psychiatrischer Gutachter, der etwas zur Schuldfähigkeit des Angeklagten sagen soll, und ein psychologischer Experte, der die Glaubhaftigkeit der Aussagen der jungen Hauptbelastungszeugin bewerten soll – waren zu Prozessbeginn terminlich verhindert. Der in Wesel geborene Angeklagte kündigte an, sich am nächsten Verhandlungstag zur Sache äußern zu wollen. Sein Verteidiger deutete auf Nachfrage des Staatsanwaltes an, dass ein rückhaltloses Geständnis nicht zu erwarten ist.