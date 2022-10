Eine gute Anlaufstelle am Halloween-Wochenende in Moers ist auch immer das Fiddlers. In dem Irish Pub am Kastellplatz werden keltische Traditionen gepflegt. Am Samstag, 29. Oktober, gibt es einen irischen Abend mit Livemusik von Mr. Cathal Dolan and Friends. Der Pub nimmt keine Reservierungen an. Es gilt „frist come, first serve“.