Probleme beim Hallenbad in Schermbeck : Kostenexplosion beim Lehrschwimmbecken

Bei den Arbeiten für das Lehrschwimmbecken führen festgestellte Mängel zu deutlichen Mehrkosten. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Im Zuge der Arbeiten wurden mehrere Mängel festgestellt. Außerdem sind die Kosten für Baumaterialien deutlich gestiegen. Insgesamt entstanden bereits Mehrkosten in Höhe von rund 554.000 Euro, die die Gemeinde tragen muss.

Trotz deutlich gestiegener Kosten wird die Gemeinde Schermbeck den Bau des Lehrschwimmbeckens am Hallenbad fortsetzen. Zwar muss der Gemeinderat am 30. März noch zustimmen, aber nach dem einstimmigen Beschluss des Bau-, Liegenschafts-, Wirtschaftsförderungs- und Tourismusförderungsausschusses dürfte es bei dem Beschluss des Ausschusses bleiben.

Wie kam es zu der Kostenexplosion? In der Sitzung vom 27. Juli 2020 hatte der Gemeinderat die Verwaltung mit der Projektbeantragung im Rahmen der Förderkulisse „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ des Landes und des Bundes beauftragt. Am 7. Januar 2021 traf der Zuwendungsbescheid ein, der eine Maximalsumme in Höhe von 1,5 Millionen Euro auswies. Am 26. Oktober 2021 beauftragte der Bauausschuss die Verwaltung mit den Auftragsvergaben für die Erdarbeiten, die Rohbauarbeiten und die Badewassertechnik.

Schon in der Ratssitzung vom 27. Juli 2020 wurde erläutert, dass die maximale Fördersumme der Sportstättenförderung 1,5 Millionen Euro beträgt und die Gemeinde die Differenz zu den geplanten Baukosten in Höhe von 150.000 Euro sowie weitere mögliche Kostensteigerungen als Eigenanteil tragen muss. Seither sind die Kosten immens gestiegen. Durch die anhaltenden Materialpreissteigerungen schossen die Gesamtkosten in die Höhe. Allein bei der Position Edelstahlbecken entstanden Mehrkosten in Höhe von 118.000 Euro. Aber auch bei anderen Materialien traten zusätzliche Kosten auf. Hinzu kamen Kosten, die im Rahmen der Bodenarbeiten entstanden. Beim Ausbaggern stieß man auf eine Torfschicht, die zu einem Mehraushub des Bodens zwang. In der Folge entstanden ein erhöhter Materialbedarf an Schotter für die Drainschicht, ein Mehrbedarf an Füllboden und höhere Entsorgungskosten für zusätzliche Massen.

Während des tiefergehenden Bodenaushubs zeigte sich gleichzeitig ein Schaden im Bestandsfundament. Allein dieses notwendige und unverzügliche Handeln zur Verhinderung eklatanter Schäden am Bestandsgebäude hat außerplanmäßige Kosten in Höhe von rund 47.000 Euro verursacht. Insgesamt entstanden Mehrkosten in Höhe von rund 554.000 Euro, die als kommunaler Eigenanteil zu tragen sind.

Bei allem Groll gegen die häufige Beanspruchung von Fördergeldern stimmten die Grünen dennoch für den Weiterbau des Lehrschwimmbeckens, für dessen Neubau bislang schon rund 462.000 Euro verausgabt wurden. Im Falle eines Abbruchs gilt der Zuwendungszweck als nicht erreicht, sodass die Fördermittel vollständig zurückgezahlt werden müssten. Alls bisherigen Ausgaben sowie eventuelle Schadenersatzforderungen aus bereits vergebenen Aufträgen müssten dabei aus kommunalen Eigenmitteln finanziert werden.