Stadtgutscheine derzeit nicht zu bekommen Hacker legen Gutscheinseite für Wesel lahm

Der von unbekannten Hackern am 20. Dezember mitten im Weihnachtsgeschäft ausgeübte Angriff auf das IT-System der Appylio UG aus Münster hatte es in sich. Insgesamt 19 Städte waren von dem Ausfall des Onlinedienstes für Stadtgutscheinseiten betroffen. Wesel gehörte dazu und kann derzeit noch immer keine Rückkehr zum Normalbetrieb melden. Wesel-Stadtgutscheine können nicht erworben werden. Nicht einzulösen sind zudem die Guthaben. Immerhin sieht Appylio-Geschäftsführer Olaf Clemen „Licht am Ende des Tunnels“. Für etwa die Hälfte der betroffenen Städte sei die Panne behoben, sagt Clemen am Donnerstag im Gespräch mit unserer Redaktion. Und es sei das definitive Ziel, Wesel in der kommenden Woche ebenfalls als wieder online melden zu können.