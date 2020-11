Als Hilfe für den Handel : Gutscheine für Hamminkeln

Hamminkeln SPD und Grüne agieren gemeinsam und wollen das System am 1. Dezember einführen. Noch im Sommer bremsten sie die CDU bei der Gutschein-Idee aus.

Dieser gemeinsame Antrag geht aus einer Mitteilung des SPD-Fraktionsvorsitzenden Jörg Adams hervor. Die Forderung bedeutet einen Richtungswechsel von Rot-Grün in dieser Frage. Vor einigen Monaten waren SPD und Grüne noch strikt gegen besagtes Gutscheinsystem, für das die Handhabung im benachbarten Bocholt als Beispiel hergehalten hatte. Nun sollen „maximal 100.000 Euro“ aus Steuermitteln dem Handel helfen. Eine aktuelle Reaktion der CDU kam über Facebook. „Schneller als gedacht: Nachdem sich in der Corona-Krise CDU und MIT ( CDU -Mittelstandsvereinigung) in Hamminkeln seit Längerem für lokale Gutscheine einsetzen, gibt es nun dafür auch die Unterstützung von SPD und Grünen. Eine gute Nachricht für Verbraucher und lokale Wirtschaft!“, betonte Parteichef Norbert Ness.

Das gemeinsame Vorgehen von Grünen und SPD ist Kennzeichen dafür, dass sich die neuen Mehrheitsverhältnisse in unterschiedlichen politischen Konstellationen darstellen. In der letzten Legislaturperiode standen die Grünen fast immer an der Seite der CDU. Nun muss es laut Antrag schnell gehen, heißt: noch ins Weihnachtsgeschäft passen. Der Start der Gutscheineinführung soll noch am 1. Dezember erfolgen. Die Laufzeit des Systems wäre bis zum 31. März 2021 denkbar.