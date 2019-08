Kommentar : Guter Vorstoß – mit Hintergedanken?

Meinung Wesel Wenn die neue ICE-Strecke beschlossen wird, könnte das den Handlungsdruck auf so manchen kommunalen Akteur erhöhen, die Betuwe-Planung zu forcieren.

Die Perspektive für den Niederrhein klingt verlockend: Ein ICE-Anschluss mit schnellerer Verbindung in die Weltstädte Berlin und Amsterdam, dazu eine bessere Anbindung in Richtung Ruhrgebiet. Der Vorstoß der Niederländer ist sehr zu begrüßen, gerade in Zeiten des Mobilitätswandels. Eine schnelle Zugverbindung ins Ruhrgebiet könnte für manchen Niederrheiner tatsächlich ein Beweggrund sein, das Auto öfter stehen zu lassen und stattdessen in den Zug zu steigen.