Gutachter legen erste Ergebnisse vor : Gute Noten für die „neue“ Weseler City

Wesel Die Stadt legt die Ergebnisse der Bestandsaufnahme sowie der Haushalts- und Einzelhändlerbefragungen für das neue Einzelhandelskonzept vor. Manche Bewertung überrascht durchaus.

Die Akteure aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft haben durchaus mit Spannung auf diese Zahlen gewartet – geben sie doch einen Eindruck davon, ob sich der Umbau der Weseler Innenstadt gelohnt hat. Rund vier Millionen Euro investierte Wesel in seine Fußgängerzone. Wie würden die Bürger das Invest in der Langzeitperspektive bewerten? Bewertet nach Schulnoten kann sich das nun vorgelegte Ergebnis sehen lassen: Zwischen 2,2 und 2,9 ist der Notenschnitt. Die Innenstadt wird von 41 Prozent der Bürgerinnen und Bürger in Wesel mindestens ein Mal pro Woche aufgesucht.

In einem Arbeitskreis hat das Büro nun Ergebnisse einer ersten Befragung vorgelegt. Teilnehmer waren Vertreter aus Politik, der ISG Domviertel, der Werbegemeinschaft Wesel, der WeselMarketing GmbH, der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer sowie des Handelsverbandes NRW Niederrhein. Demnach verfügt der Weseler Einzelhandel aktuell über etwa 116.000 Quadratmeter Verkaufsfläche in knapp 350 Betrieben. Dies sind etwa 13.000 Quadratmeter mehr als bei der ersten Vollerhebung im Jahr 2006, insgesamt eine positive Entwicklung. Durch Schließungen wie Schlecker, Praktiker / Max Bahr und anderen sei die Verkaufsfläche zuletzt jedoch rückläufig gewesen. Mit 1,88 Quadratmetern je Einwohner sei die Ausstattung in Wesel aber immer noch sehr gut und liege über dem Bundesdurchschnitt von ca. 1,5 Quadratmeter je Einwohner. Auch der Verkaufsflächenanteil der Innenstadt an der Gesamtverkaufsfläche in Wesel erreiche mit 31 Prozent einen guten Wert, habe zum Teil jedoch auch den harten Wettbewerb durch den Onlinehandel und in der Region zu spüren bekommen, wie zum Beispiel die Schließungen von Intertoys und Saturn zeigen. Jeder zweite Weseler Betrieb ist laut Statistik in der Innenstadt ansässig.