Weseler City : Gutachter: Nahversorger an Wohnorten in Wesel stärken

Gutachter: Nahversorger an Wohnorten in Wesel stärken

Wesel Mit der Zukunft von Wesel als Einkaufsstadt haben sich zwei Arbeitskreise beschäftigt. Wie kann Wesel als Einkaufsstandort gestärkt werden? Seit Anfang 2019 arbeitet die Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung (GMA) aus Köln an einem neuen Einzelhandelskonzept für die Stadt Wesel.

Bürgermeisterin Ulrike Westkamp (SPD) sieht die Innenstadt gut aufgestellt. „Wir haben in den vergangenen Jahren mit vielen Maßnahmen die Weseler Innenstadt aufgewertet. Vor allem die zahlreichen Geschäfte mit ihren unterschiedlichen Warenangeboten machen unsere Innenstadt attraktiv. Mit neuen Ideen müssen wir uns den Herausforderungen der heutigen Zeit stellen. Dazu zählt insbesondere der zunehmende Online-Handel, der für unsere heimischen Geschäfte eine starke Konkurrenz darstellt. Ein neues Einzelhandelskonzept ist ein wichtiger Schritt, um auch in Zukunft als Einkaufsstadt attraktiv zu bleiben.“

Während viele Innenstädte durch den Online-Handel an Frequenz und Umsatz verloren hätten, stehe Wesel im Vergleich mit anderen Mittelzentren noch gut da, sagt Gutachter Dirk Riedel als einer der Projektleiter der GMA. Dies beweise auch eine Anfang des Jahres vorgenommene Befragung, in der die Weseler Innenstadt bei Bürgern aus Wesel und dem Umland gut abgeschnitten habe. 41 Prozent der Weseler besuchen mindestens einmal wöchentlich die Innenstadt. Besonders gut wurden bei der Befragung in der Innenstadt die Übersichtlichkeit (Note 2,2) und die Barrierefreiheit/Fußgängerfreundlichkeit (2,4) bewertet.

Die Gutachter zeigten Wege auf, wie der Einzelhandel in Wesel gesichert und gestärkt werden kann. Dabei gehe es neben der Innenstadt vor allem um die Nahversorgung in den Stadtteilen und Wohnplätzen. Standorte von Lebensmittelmärkten sollen einerseits gesichert werden. Andererseits müssen sich die Märkte weiterentwickeln und modernisieren dürfen. Die Größe der Märkte solle dabei auf die Bedarfe vor Ort zugeschnitten sein. Nicht zuletzt sollen auch die dezentralen Lagen, zum Beispiel am Schepersfeld oder an der Rudolf-Diesel-Straße, weiterhin für den nicht zentrenrelevanten Einzelhandel eine Rolle spielen. Diese stellen bereits heute für Einwohner aus dem Umland attraktive Einkaufsstandorte dar.