Tag der offenen Tür im 3,3 Millionen Euro teuren Neubau Neues Kati-Faßbender-Hospiz in Wesel feierlich eingeweiht

Das Kati-Faßbender-Hospiz wurde am Freitag mit einer Einweihungsfeier offiziell eröffnet. Investor des Kati Faßbender-Hospizes ist die Kati-Faßbender-Stiftung gemeinsam mit dem Evangelischen Krankenhaus Wesel (EVK). Die Stiftung wurde im Jahre 2007 durch die Eheleute Kati und Günter Faßbender, der beruflich bekannt war als Weseler Stadtdirektor, gegründet. Dazu wurde das rund 3,3 Millionen kostende Projekt über Spenden finanziert. Daran erinnerte in seiner Rede auch Stiftungsvorsitzender Heinrich Schnieders. „Anlass war ein Todesfall in der Familie. Er entsprach nicht den Vorstellungen eines würdevollen Sterbens. Deshalb wurde die Stiftung gegründet mit dem Ziel, Sterbenden in Wesel und Umgebung einen würdevollen Abschied ohne Ängste und Schmerzen zu ermöglichen“, sagte er. Die 95-jährige Kati-Faßbender hat das Projekt immer aufmerksam verfolgt.