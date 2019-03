Müllsammler in Wesel unterwegs: Gut 1200 Aufräumer in der Stadt

Wesel Wieder haben viele Weseler zu Zange und Mülltüte gegriffen, um Abfall zu sammeln.

Auch dieses Jahr organisierte der städtische Betrieb ASG (Abfall, Straßen, Grünflächen) wieder eine Müllsammelaktion. Unter dem Motto „Wesel räumt auf“ waren bereits die gesamte vergangene Woche verschiedene Schulen und Kindergärten unterwegs, um in ihrer Umgebung die Natur von Müll zu befreien. Das dazu nötige Material wie Zangen, Müllsäcke und Handschuhe stellt der ASG Wesel zur Verfügung. Am Samstag sammelten dann Privatpersonen und Vereine ebenfalls an verschiedenen Stellen den zurückgelassenen Müll. Insgesamt waren etwa 670 Schüler beteiligt und am Samstag etwa 500 weitere Menschen.