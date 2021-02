Rund um den neuen Parkplatz am Kerschenkamp : Forum Senioren pflanzt zwölf neue Linden

Hamminkeln Rund um den neuen Parkplatz am Kerschenkamp sorgt die Gruppe, die seit mittlerweile 20 Jahren besteht, für mehr Klimaschutz. Die geplante Jubiläumsfeier muss wegen der Corona-Pandemie ausfallen, soll aber nachgeholt werden.

Das rührige Forum Senioren Hamminkeln besteht seit über 20 Jahren und bringt die Belange der älteren Bürger in der Stadt voran. Die Gruppe wollte im Jahr 2020 das 20-jährige Bestehen feiern. Das Jubiläumsfest aber konnte wegen der Pandemie nicht zum gleichzeitig geplanten Stadtjubiläum im Juni 2020 gefeiert werden. „Wir hoffen sehr, dass wir das Jubiläum in diesem Jahr noch nachfeiern können“, sagen die Sprecher des Forum Senioren, Peter Mellin, Urszula Raudonat und Bernd Störmer stellvertretend für die Mitglieder des Forums und der älteren Menschen in Hamminkeln. Stattdessen setzen die Senioren nun ein langlebiges Zeichen mit einer Baumpflanzungsaktion am Kerschenkamp.