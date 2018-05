Wesel: Gruppe von neun Künstlerinnen zeigt ihre Werke

Wesel

Die Künstlerinnengruppe x-positions präsentiert am 2. und 3. Juni ihre Werke erstmalig in einer Gemeinschaftsausstellung im Kunstwerk 1, Trappstraße 6-8. Magdalena Graf, Claudia Holsteg-Küpper, Regine Kielmann, Petra Klein, Elke Munse, Antje Paselk, Renate Scheel, Barbara Spiekermann-Horn und Brigitte Tackenberg-Özek haben sich im Rahmen des Erna-Suhrborg-Preises kennengelernt. Nun möchten die neun Künstlerinnen die Bandbreite ihrer Arbeiten von Malerei über Fotokunst, Plastik, Skulptur bis zur Installation der Öffentlichkeit präsentieren. Die Vernissage ist am Samstag, 2. Juni, um 15 Uhr. Die Ausstellung ist geöffnet am Samstag in der Zeit von 15 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.