Grundschule in Hamminkeln : Politik setzt sich gegen neue Bürgerinitiative zur Wehr

Das Streitobjekt: Die Grundschule an der Bislicher Straße könnte in Zukunft ans Schulzentrum an der Diersfordter Straße rücken. Foto: Thomas Hesse

Hamminkeln Bürgermeister Bernd Romanski und die Fraktionsvorsitzenden von FDP und USD sind vom Anliegen der Initiative „Die Schule im Dorf lassen“ irritiert. Etliche Aussagen der Initiatoren seien falsch, so der Vorwurf.

Der Vorstoß von Wilhelm Kloppert (CDU) und seinen Mitstreitern im Standortstreit um die Grundschule ruft zahlreiche Reaktionen hervor. Helmut Wisniewski reagierte am Donnerstag mit Unverständnis auf die Aussagen. Grundsätzlich, so der Fraktionsvorsitzender der USD im Rat, sei er dafür, in lokalpolitischen Fragen immer mit dem Bürger zu sprechen. Aber was Kloppert und seine sechs Mitstreiter in der neuen Initiative „Die Schule im Dorf lassen“ verlauten lassen, würde Eltern verschrecken und die Ortsteile auseinanderbringen.