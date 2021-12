Grundschule in Hamminkeln : Das Patt im Rat wirkt nach

Hamminkeln Ratsmitglied Michael Möllenbeck (SPD) ist enttäuscht über die Abstimmung zum geplanten Neubau der Grundschule am Schulzentrum an der Diersfordter Straße. Der Bürgermeister kritisiert sogar die politische Kultur.

Möllenbeck berichtete, er habe im Vorfeld angesprochen, nach einer erfolgten Operation eventuell mit einem Krankentransport im Rollstuhl zur Sitzung zu fahren. Am Rande der Ratssitzung hatte Bürgermeister Bernd Romanski jedoch erklärt, er würde es aus gesundheitlichen Gründen für „vollkommen falsch“ halten, wenn Möllenbeck dies getan hätte. Ohnehin habe er eine „Kampfabstimmung mit einer Stimme Mehrheit“ in der wichtigen Schulfrage nicht für zielführend gehalten. „Dass man im Vorfeld um die fehlenden Ratsmitglieder weiß, ein Fraktionsvorsitzender signalisiert, dass man dies nicht ‚ausnutzen’ werde und sich dann in der Abstimmung anders verhält, sagt viel über die aktuelle politische Kultur in Hamminkeln“, bemerkte der Bürgermeister.