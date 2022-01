Unterschriftenaktion für alten Standort : Bürgerinitiative aus Hamminkeln erhält Rückenwind

Hamminkeln Die Initiatoren von „Die Schule im Dorf lassen“ haben für ihre Unterschriftenaktion zum Grundschulstandort eine Zwischenbilanz gezogen. Sie hoffen nun auf einen Endspurt, bis sie die Listen rechtzeitig im Rathaus abliefern.

Die Initiatoren der Unterschriftenliste zum Erhalt des Standortes der Grundschule haben eine positive Zwischenbilanz gezogen. Die Auszählung von 14 der 16 aufgestellten Sammelboxen hat 1283 Unterschriften ergeben. „Wir sind positiv vom Zwischenergebnis überrascht“, sagt Sprecher Wilhelm Kloppert. „Da die Sondersitzung des Rates am 26. Januar stattfindet, verkürzen wir die Unterschriften-Aktion auf einschließlich 24. Januar, so dass wir die Listen rechtzeitig im Rathaus abliefern können“. Man hoffe auf einen Endspurt.

Die Initiatoren von „Die Schule im Dorf lassen“ haben sich ebenfalls mit den Vorlagen der anstehenden Rats- und Schulausschusssitzung auseinandergesetzt. Positiv wird gesehen, dass es jetzt eine Variante D gibt, die angrenzende Flächen am bestehenden Standort mit einbezieht und mit circa 17 Millionen Euro zehn Millionen Euro günstiger ist als der geplante Neubau an der Diersfordter Straße. Der dann erforderliche Neubau des evangelischen Kindergartens an der Mehrhooger Straße muss dann mit geschätzten Kosten von neun Millionen Euro hinzugerechnet werden. „Wobei die Summe für den Kita-Neubau sicherlich noch einer genaueren Überprüfung unterzogen werden muss“, wie es heißt. Bei Plan D würde somit eine sanierte Schule am etablierten Standort bleiben und ein neuer Kindergarten entstehen – bei gleich hohen Investitionen.