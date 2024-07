Ärger um Ratssitzung in Hamminkeln Bürgermeister hält Ratsbeschluss für rechtswidrig

Der ohnehin schon aufgeregten Ratssitzung am 3. Juli ging es unter anderem schulpolitisch hoch her. Unter anderem ging es um das "Zukunftskonzept Grundschule Dingden – und das per Ergänzung der Tagesordnung. Und das stieß bei der Verwaltungsführung erst auf Skepsis und dann auf die Erkenntnis, das verfahrensrechtlich etwas nicht in Ordnung sei. Die Sitzung war um den Tagesordnungspunkt Grundschule auf FWI-Antrag erweitert worden. „Wie man dem Vermerk des Fachdienstes 10 entnehmen kann, war die Ergänzung der Tagesordnung, wie in der Sitzung von mir schon vorgetragen, rechtswidrig“ teilt Bürgermeister Bernd Romanski mit. Aber betont auch: „Wie im Vermerk angeregt, werde ich meiner Beanstandungspflicht in diesem Punkt nicht nachkommen, da der Beschluss keinerlei Rechtsfolgen nach sich zieht und ich die Aufsichtsbehörde nicht mit einem solchen Sachverhalt konfrontieren möchte.“