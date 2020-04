Schulen in Wesel : Grundschüler und Lehrer lernen im Online-Klassenzimmer

Ein Schüler arbeitet am Tablet (Symbolbild). Auch die Grundschüler in Wesel erledigen ihre Aufgaben derzeit von zu Hause aus. Foto: dpa/Carmen Jaspersen

Wesel Wie viele Schulen im Land, müssen auch die Grundschulen in Flüren und Bislich andere Wege gehen, um Schüler fit zu halten. Home-Schooling, Online-Unterricht und Lern-Apps heißen die neuen Zauberwörter. Die Grav-Insel spendet eine Schullizenz für die Lernplattform „Anton“.

Von Michael Elsing

Es klingt nach einem ganz normalen Schultag: Der Wecker klingelt, das Kind steht auf, zieht sich an, frühstückt, putzt sich die Zähne und nimmt wenig später am Schulunterricht teil. Es gibt allerdings zwei gravierende Unterschiede: Zum einen klingelt der Wecker nicht um 7, sondern später; zum anderen findet die Schulstunde nicht in der Schule, sondern daheim am Tablet statt.

Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen, und in der Corona-Krise heißt das Zauberwort eben Online-Unterricht. Da versammelt Hans-Jürgen Schröder, Klassenlehrer des vierten Schuljahrs an der Bislicher Grundschule, kurzerhand fünf seiner Schützlinge per Videokonferenz Skype im Online-Klassenzimmer, um Deutsch oder Mathematik mit ihnen zu pauken. An anderen Tagen sind es andere Schüler der Klasse.

„Es ist auch für uns Lehrer eine echte Herausforderung. Wir mussten uns erst einmal auf diese neue Situation einstellen“, sagt Andrea Rübenkamp, stellvertretende Schulleiterin der Theodor-Heuss-Grundschule in Flüren, deren Teilstandort die Bislicher Grundschule ist. Da galt und gilt es, eine Reihe von Fragen zu beantworten und Aufgaben zu bewältigen.

Neben dem Austausch der Lehrer untereinander musste auch festgelegt werden, wie man mit den Kindern und deren Eltern in Kontakt tritt. Er stellen sich Fragen wie: Welche Fächer müssen und sollen abgedeckt werden? Und schließlich müssen Wochenpläne erstellt werden, die den Kindern ermöglichen, ein gewisses Pensum an Lernstoff zu absolvieren, obwohl sie die Schule aktuell nicht besuchen. Und das alles unter dem Aspekt, dass dieser Zustand für die Klassen eins bis drei noch auf unbestimmte Zeit andauert und die vierten Klasse voraussichtlich erst am 4. Mai in die Schule zurückkehren wird.

„Uns ist natürlich klar, dass es ohne die Eltern nicht geht“, sagt Andrea Rübenkamp und spielt damit auf das so genannte Home-Schooling an – ein Begriff, den vor Monaten noch keiner kannte, der aber in der Corona-Krise längst salonfähig geworden ist. Da schlüpfen Eltern in die Rolle des Lehrers und setzen Wochenpläne oder Anregungen fürs E-Learning in den heimischen vier Wänden um.

Wobei das E-Learning, das elektronische Lernen, derzeit ein wichtiger Bestandteil des Unterrichts ist, der es Kindern ermöglicht, sich in der unfreiwilligen Ferienzeit schulisch fit zu halten. Da gibt es die unterschiedlichsten Apps, die im Netz heruntergeladen werden können, damit Schüler mit diesen zu Hause arbeiten können.

Auch die Grundschulen Flüren und Bislich greifen auf diese Lernmittel zurück. Zum Beispiel auf die Lern-App „Anton“, eine von der Europäischen Union unterstützte Lernplattform für die Schule, die auf Smartphones, Tablets und PC‘s funktioniert. Dank des Flürener Erholungszentrums Grav-Insel konnten die beiden Grundschulen sogar eine Schullizenz erwerben. „Die Grav-Insel hat die Kosten hierfür übernommen und dafür sind wir sehr dankbar“, sagt Andrea Rübenkamp. Die Lehrer können bei Anton nun ihre Klassen anlegen und mittels einer Pinnwand zu bestimmten Fächern Aufgaben zur Bearbeitung bekanntgeben.

„Genaue Termine, wann Dinge erledigt werden sollen, lassen sich täglich oder wöchentlich festlegen“, so Rübenkamp, die dank Anton auch die Möglichkeit hat, differenziert vorzugehen, um kleinere Lerngruppen zusammenzustellen, um diese Kinder mit speziellen Übungsmaterialien zu versorgen. Auswählen können die Lehrer aus den Fächern Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und Musik. Mehr als 100.000 Aufgaben mit zahlreichen Übungstypen, Lernspielen und interaktiven Erklärungen bietet Anton an.