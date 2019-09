Dankzettel und Denkzettel verteilt : Grundschüler messen Tempo – 52 Prozent zu schnell

Wesel 494 Fahrer wurden geprüft, 259 waren zu schnell. Autofahrer sollen gerade in den Bereichen, wo sich Kinder aufhalten, mit angepasster Geschwindigkeit und erhöhter Aufmerksamkeit fahren.

Bei einer Verkehrssicherheitsaktion haben Weseler Grundschüler Denk- und Dankzettel an Autofahrer verteilt – je nachdem, wie schnell sie fuhren. 494 Fahrer wurden geprüft, 259 waren zu schnell. Vom 9. bis 19 September wurde kontrolliert. Vier Weseler Grundschulen mit acht Schulklassen waren angemeldet. Die Grundschule Blumenkamp stand an der Hamminkelner Landstraße, einer 30er-Zone: 91 Autofahrer wurden angehalten, 72 waren zu schnell. Ein Autofahrer war sogar mit 48 km/h unterwegs. An der Grundschule Quadenweg wurde am Schepersweg kontrolliert; auch hier gilt Tempo 30. 226 Autofahrer wurden kontrolliert, 82 waren zu schnell. Die höchste Geschwindigkeitsüberschreitung war 57 km/h. An der Grundschule Buttendick standen Kontrollen an der Wittenberger Straße in einer 30er-Zone an. 85 Fahrer wurden kontrolliert, 45 waren zu schnell. An der Polderdorfgrundschule Büderich stand am Donnerstag das Finale an. An der Weseler Straße mit Tempo 30 wurde kontrolliert. Von 92 Autofahrern fuhren 60 zu schnell, einer mit 52 km/h.