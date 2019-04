120 Kinder beteiligt : Lehrreicher Tag im Rüster Volksbank-Wald

In einem Teilbereich des Volksbank-Waldes legten die Grundschüler eine Blumenwiese an. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Praktischer Naturschutz: Schermbecker Grundschüler pflanzten Bäume und eine Blumenwiese.

An zwei der fünf Stationen, die die Banker in Zusammenarbeit mit dem Regionalverband Ruhrgebiet und dem Forstamt Schermbeck am Freitag im Wald auf einer etwa eineinhalb Hektar großen Fläche eingerichtet hatten, ging es um Pflanzmaßnahmen. An einer Station erklärten Maike Willuweit und Andreas Majdanuk den Kindern die Bedeutung von Bäumen für die Natur und die Volkswirtschaft. Nach einer ausführlichen Beschreibung der Aufgaben von Wurzeln, Stamm und Krone eines Baumes pflanzten die Schüler etwa 300 junge Bäume: Wildäpfel, Wildbirnen, Wildrosen, Weißdorn und Schwarzdorn tragen langfristig zur Erhöhung des Laubholzanteils bei.