Neuer Lebensmittelmarkt für Schermbeck : Grünes Licht für Bebauung im Ortskern

In diesem Bereich zwischen der Heinestraße und der Erler Straße wird es einen neuen Lebensmittelmarkt (Rewe) geben. Außerdem entstehen über dem geplanten Geschäft auch neue Wohnungen. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Das Projekt zur Errichtung eines Lebensmittelmarktes und neuer Wohnungen in Schermbecks Mitte kommt auf die Zielgerade. Nach den Beschlüssen des Fachausschusses werden die Pläne für einen Monat öffentlich ausgelegt.

Um zwischen Erler Straße und Heinestraße eine neue Bebauung mit einem Lebensmittelmarkt (Rewe) zu ermöglichen, musste der Flächennutzungsplan der Gemeinde Schermbeck zunächst geändert und anschließend ein vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt werden. Beide Planungsschritte wurden einstimmig bei einer Enthaltung des BfB-Ausschussmitglieds Klaus Roth vollzogen.

Die 54. Änderung des Flächennutzungsplanes befasste sich mit einem Sondergebiet für großflächigen Einzelhandel-Lebensmittelmarkt an der Erler Straße. Diese Änderung hatte in der Zeit vom 14. Mai 2021 bis zum 14. Juni 2021 in der Verwaltung öffentlich ausgelegen. Sie wurde auch auf der Internetseite der Gemeinde Schermbeck veröffentlicht. Zeitgleich wurden die Behörden und die sonstigen Träger öffentlicher Belange um eine Stellungnahme gebeten.

Info Nahversorger im Ort statt außerhalb Historie Fast zwei Jahre ist es her, dass eine Entscheidung für Rewe fiel. Edeka hatte damals einen Bau außer­halb „auf der grünen Wiese“ favorisiert. Gerade das wollte die Politik nicht, sondern einen Nahversorger am oberen Ende der Mittelstraße.

Die Gemeinde hat sich mit den umfangreichen Einwendungen befasst und Abwägungsvorschläge erstellt, die vom Planungs-, Umwelt- und Mobilitätsausschuss am Mittwoch unterstützt wurden. Einstimmig wurde anschließend beschlossen, den Entwurf der 54. Änderung des Flächennutzungsplanes inklusive der vorgenommenen Veränderungen für die Dauer eines Monats in der Verwaltung öffentlich auszulegen. Gleichzeitig werden die Behörden oder sonstigen Träger öffentlicher Belange erneut beteiligt.

Auf der Änderung des Flächennutzungsplanes aufbauend, entschied der Ausschuss auch über die Abwägungsvorschläge, die zu dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan eingegangen waren. Dieser Plan und seine Begründung sollen nun ebenfalls für die Dauer eines Monats in der Verwaltung öffentlich ausgelegt werden sowie den Behörden öffentlicher und sonstigen Trägern öffentlicher Belange zur Beurteilung vorgelegt werden.

Nach diesem Bebauungsplan soll ein Rewe-Lebensmittelmarkt entstehen, der seine Waren auf einer Fläche von 1477 Quadratmetern anbietet wird. Eine Bäckerei auf 23 Quadratmeter Verkaufsfläche mit einem Cafébereich zum kurzzeitigen Aufenthalt mit 50 Quadratmetern wird ihre Waren und Dienstleistungen anbieten.

Der Bereich des ehemaligen Edeka-Marktes und das nördlich anschließende Gebäude vor dem Pfarrheim werden abgerissen. Dort sollen 41 ebenerdige Stellplätze entstehen. Weitere Stellplätze werden in einer Tiefgarage entstehen, die in Richtung Heinestraße entstehen soll. Da das Gelände nach Westen stark abfällt, befindet sich der Ausgang der Tiefgarage in der Ebene der Heinestraße. Trotzdem soll diese Tiefgarage von der Heinestraße aus nicht angefahren werden können.