Aufatmen in Schermbeck Grünes Licht für Erweiterung der Bebauung an Gahlener Bruchstraße

Ein Aufatmen ging am Mittwoch in der Sitzung des Planungs-, Umwelt- und Mobilitätsausschusses durch die Reihen der Politik und Verwaltung. Nach fünfeinhalb Jahren konnte das Bemühen eines Anliegers und der Gemeinde Schermbeck, in einem Teilbereich der Gahlener Bruchstraße eine Erweiterung der lockeren Bebauung zu erreichen, zu einem positiven Abschluss kommen. Einstimmig wurde beschlossen die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung zu einer Klarstellungs- und Einbeziehungssatzung durchzuführen.