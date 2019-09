Neues von den Jubiläumsbäumen : Grünes Klassenzimmer im 777-Jahre-Wald

Wesel Der zum Schnapszahl-Geburtstag der Stadt in Obrighoven angelegte Wald ist um Unterrichtsflächen und eine Bienenstation der Gesamtschule Am Lauerhaas reicher geworden. Außerdem gibt es Bänke aus Sturmschaden-Eichen.

Totgesagte leben länger, heißt es. Wenn das stimmt, dann geht es dem 777-Jahre-Wald in Obrighoven trotzt zuletzt arger Bedenken aus der Bevölkerung gut. Hitzephasen haben dem zum Schnapszahl-Geburtstag der Stadt Wesel im vergangenen Jahr angepflanzten Wald zwar zugesetzt, aber nicht so stark, dass es besorgniserregend wäre. Dies erklärte Bürgermeisterin Ulrike Westkam am Montag auf der Plantage am Feldstraßen-Parkplatz des Friedhofs Am Langen Reck. Die meisten Bäumchen seien gut angegangen. Um auf jeden Fall genug zu haben, seien von Anfang an mehr als besagte 777 Stück gesetzt worden. Verluste würden im Herbst durch Neuanpflanzungen ausgeglichen. Anlass der Zusammenkunft von Stadtspitzen mit Vertretern der benachbarten Gesamtschule Am Lauerhaas um Chef Dirk Timmermann sowie des ASG um Betriebsleiterin Annette Mücke waren jüngste Aufwertungen des Gebietes. Schließlich soll es nicht nur erinnern, sondern auch als Erholungs- und Unterrichtsraum dienen.

Die Details können sich sehen lassen: Am Weg ins Zentrum der Anlage stehen jetzt fünf neue Bänke. Alle sind Unikate aus Sturmschaden-Eichen und wurden an Ort und Stelle von der Firma Knipping gefertigt. Zwei der Ruheplätze sind seniorengerecht mit Rückenlehnen und Aufstehhilfen ausgestattet. Das hat den ASG vergleichsweise geringe 3500 Euro gekostet. Unübersehbar ist auch ein grünes Klassenzimmer. Die Fuhrhalterei Stevens, bekannt durch die schonende Arbeit ihrer Rückepferde in städtischen Forsten, hat 30 Sitzplätze aus Eichenstämmen sowie einen Lehrersitz gebaut und und eine stabile Tafel aufgestellt. Sie hat einen Schwamm, Kreide ist auch da, und kann somit von Gesamtschul-Klassen genutzt werden. Dafür wendete der ASG 5500 Euro auf. In der Nähe liegt ein in der Eiszeit an den Niederrhein geschobener Findling mit einer Tafel, deren Inschrift die Pflanzung in Erinnerung ruft. Beides sponserte die Kiesfirma Hülskens. Die Stadt schließlich gab 2000 Euro für Pflasterarbeiten und die Zuwegung zu einer Bienenstation. Sie besteht aus einem Holzhäuschen als Materiallager und ersten Bienenstöcken um die herum es bereits geschäftig summt. Unter anderem der Förderverein der Gesamtschule half bereits an diesem Projekt mit. Die Firma Clyde Bergemann unterstützt es ebenfalls und wird zum Beispiel für digitale Datenerhebungen sorgen.