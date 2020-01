Neuplanung am Rhein : Grüne wollen „klimaneutrales“ Kombibad in Wesel

Wesel Aktuell würden in allen drei städtischen Bädern rund eine Millionen Kilowattstunden (kwh) elektrischer Strom und 3,2 Millionen kWh Wärmeenergie im Jahr verbraucht. Das entspreche in Summe mehr als 1250 Tonnen CO2 pro Jahr, rechnet Grünen-Fraktionschef Ulrich Gorris vor.

Die Ratsfraktion der Grünen schlägt vor, das geplante Kombibad am Rhein „klimaneutral“ nach Passivenergiehausstandard zu errichten. Einen Antrag für die politischen Gremien hat nun Ulrich Gorris, Fraktionschef der Grünen, gestellt. Der wegen guter Wärmedämmung verbleibende deutlich geringere Strom- und Wärmebedarf sei ausschließlich aus regenerativen Quellen, wie Solarthermie, Erdwärme, Holzpellets, sowie Biogas und Photovoltaik zu decken. Aktuell würden in allen drei städtischen Bädern rund eine Millionen Kilowattstunden (kWh) elektrischer Strom und 3,2 Millionen kWh Wärmeenergie im Jahr verbraucht. Das entspreche in Summe mehr als 1250 Tonnen CO 2 pro Jahr. „Ein wichtiges Argument für das Kombibad ist die Möglichkeit, technische Synergieeffekte zu nutzen. Daher ist nicht nachvollziehbar, dass in der Bedarfsanalyse und in der Wirtschaftlichkeitsrechnung des neuen Bades von 30 Prozent höheren Energiekosten ausgegangen wird“, sagt Gorris. Hallenbäder in Lünen und Bamberg seien schon 2011 nach einem solchen Passivhausstandard errichtet worden. „Dabei ergaben sich Energieeinsparungen von 70 Prozent für Wärmeenergie und 40 Prozent für Strom im Vergleich zu herkömmlichen Hallenbädern. „Durch regenerative Energieerzeugung konnte der CO 2 Ausstoß um 80 Prozent gesenkt werden.“ Gorris wirbt dafür, einen solchen Ansatz auch in Wesel zu wählen. „Neben der wunderschönen Lage am Rhein könnte das Kombibad mit einem klimaneutralen Energiekonzept ein zweites Alleinstellungsmerkmal erhalten.“