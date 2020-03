Streit um Kontrollen der Kreisumweltbehörde : 135 Firmen in sechs Jahren geprüft

Kreis Wesel Im Konflikt um Umweltinspektionen legt die Kreisverwaltung Wesel einen Bericht vor. Landrat Ansgar Müller nennt darin auch konkrete Zahlen.

Der Landrat legte auch aktuelle Zahlen zu Inspektionen vor. Von 2014 bis 2019 gab es demnach 135 Überprüfungen in 120 Betrieben. 88 Betriebe seien mängelfrei gewesen, 17 hätten geringfügige Mängel aufgewiesen, in 15 Betrieben seien erhebliche Mängel bescheinigt worden. „Schwerwiegende Mängel wurden in keinem Betrieb vorgefunden.“ Die Grünen weisen nun darauf hin, dass eigentlich 40 Betriebe pro Jahr kontrolliert werden sollten. In sechs Jahren hätten es also 240 sein sollen. Der Begriff „erhebliche Mängel“ verharmlose die eigentlichen Tatbestände, sagen die Grünen. So hätte in einem Fall eine Tankstelle keine Abfüllfläche gehabt, es fehlten Auffangwannen und Aufkantungen beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen. „Ob das erheblich oder schwerwiegend ist, kann jeder selber entscheiden“, sagt Grünen-Kreispolitikerin Helga Franzkowiak.