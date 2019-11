Ideen für Plastikverzicht : Grüne: Stadt Wesel soll ein Spülmobil anschaffen

Wesel Das Mobil solle von einem ehrenamtlichen Verein wie Awo oder DRK betrieben werden, schlagen die Grünen vor.

Zwei kleine Ansätze für mehr Plastikverzicht in Wesel: Die Grünen schlagen vor, in Wesel ein Spülmobil für 30.000 Euro anzuschaffen, um Plastikgeschirr zu vermeiden. Das Mobil soll bei öffentlichen und vereinsgebundenen Veranstaltungen eingesetzt werden können. Die Weseler Stadtverwaltung solle sich, so Grünen-Fraktionschef Ulrich Gorris, darum bemühen, Sponsoren für das Mobil zu finden, die sich an der Anschaffung beteiligen. Das Mobil solle von einem ehrenamtlichen Verein wie Awo oder DRK betrieben werden, schlagen die Grünen vor. Ferner solle bei Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit der Stadt Wesel oder Wesel Marketing in Zukunft grundsätzlich Mehrweggeschirr verwendet werden. Auch die CDU hat einen Vorschlag zum Plastikverzicht. CDU-Ratsfrau Jutta Radtke regt an, in Rat und Ausschuss Milch für den Kaffee aus der Kanne statt in Päckchen zu servieren sowie einen Pott mit Zucker aufzustellen. Es sei nur ein kleiner Hinweis, doch auch der könne schon helfen, Plastik zu reduzieren.