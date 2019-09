Fridays For Future am 20. September : Grüne wollen Ein-Euro-Ticket zur Klimademo bei Niag

Wesel Mit einem besonderen Vorschlag zur nächsten Klimademonstration geht Grünen-Fraktionschef Ulrich Gorris aus Wesel an die Öffentlichkeit.

(PR) In einem Appell an die Niederrheinische Verkehrs AG (Niag) fordert die Grünen-Fraktion im Weseler Rat, dass angesichts der Friday-For-Future-Demonstration am 20. September in der Region ein Niag-Tagesticket für einen symbolischen Euro erworben werden kann. Am Niederrhein finden am 20. September unter anderem in Wesel, Xanten und Neukirchen-Vlyun Demonstrationen statt. Aus Sicht von Grünen-Chef Ulrich Gorris ist es wichtig, dass viele gesellschaftliche Gruppen an der Demonstration teilnehmen. Die Niag würde ein starkes Signal senden, wenn sie an diesem Tag ihr Preis-Angebot in der Region anpasst, schreibt Gorris an den Niag-Vorstand.