Ölpellets-Skandal in Schermbeck : Kreis-Grüne wollen Bohrungen am Mühlenberg

Kreis-Grüne wollen Bohrungen am Mühlenberg

Ölpellets-Skandal in Schermbeck

Schermbeck Im Ölpelletsskandal kritisieren die Grünen des Kreistages eine falsche Bewertung seitens des Kreises Wesel. Sie wollen nun Bohrungen, um den Mühlenberg zu ergründen.

Kostenpflichtiger Inhalt Das Gutachten, das NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser zur Klärung des Gahlener Ölpellets-Skandals in Auftrag gegeben hatte und das am 11. November von der Ingenieurgesellschaft ICP vorgelegt wurde, erfährt weitere Bewertungen.

Die Gutachter hatten ausdrücklich darauf hingewiesen, dass „Indizien vorliegen, dass bereits derzeit oder in überschaubarer Zukunft Sickerwasser aus der Tongrube in die offenen Randgräben außerhalb der Tongrube und in die grundwassergefüllten Feinsandlagen sowie eine Mergelbank innerhalb des Tons gelangen kann“.