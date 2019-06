Hamminkelner Politik : Grüne: „Antrag ist nicht populistisch“

Hamminkeln Ein Antrag der Grünen zum „Klimanotstand“ liegt demnächst dem Hamminkelner Rat vor.

Klimanotstand ist die aktuelle symbolpolitische Kampagne in vielen Kommunen. Ein entsprechender Antrag der Grünen liegt demnächst dem Hamminkelner Rat vor. Die Ratsmitglieder Gisela Brick und Johannes Flaswinkel sagen, weshalb sie die Aktion für nötig halten, obwohl die Stadt schon viel auf den Weg gebracht hat – Stichworte E-Carsharing, 60-Prozent-Stromversorgung aus erneuerbarer Energie. In der Praxis soll die Stadt unter anderem bei allen Maßnahmen darlegen, wie sie auf das Klima wirken und wie nachhaltig sie sind, finden die Grünen.

„Man kann über den Begriff Notstand diskutieren, aber populistisch ist unser Antrag nicht. Das ist Diffamierung, das Vorgehen des Bürgermeisters irritiert uns doch sehr. Wir wollen ein klares Signal setzen. Die Umwelt ist nicht von einer Partei zu retten, sondern nur gemeinsam. Dafür wollen wir den Anstoß geben“, sagte Flaswinkel. Es könne nicht so weitergehen, natürlich könnten Deutschland und Hamminkeln internationale Defizite unter anderem der USA im Klimaschutz nicht ausgleichen, aber zeigen, was ein Industrieland tun könne. „Klimaschutz durch die Stadt hat für uns oberste Priorität, wir müssen Maßnahmen ergreifen“, sagt Brick.