Millionen-Investition in Hamminkeln Grundschul-Neubau geht schnell voran

Die Zusammenarbeit in Sachen Schulneubau zwischen der Stadt und der in Bielefeld ansässigen Generalbauunternehmung Goldbeck hat sich bewährt. Die Akteure jedenfalls sind – nach dem Ausbau der Mehrhooger Grundschule – auch am Hamminkelner Standort an der Diersfordter Straße 35 sehr positiv gestimmt. Im Umfeld des Schulzentrums (Gesamtschule und Turnhalle) wächst sichtbar und zügig der neue Grundschulbau. Fertigbetonteile machen den raschen Baufortschritt möglich. Damit wird die Strategie der Stadt, mit modernem Gebäudebestand in Bildung zu investieren, fortgesetzt. Was das zu bedeuten hat und wie sich der Stand der Dinge entwickelt, führten am Montag der Technik-Chef im Rathaus, Bernhard Payer, und Projektmanagerin Julia Thissen von Goldbeck vor. Das Unternehmen steht für schlüsselfertiges Bauen auch öffentlicher Gebäude.