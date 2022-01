Einen Tag nach seinem 90. Geburstag : Läufer-Legende Ludwig „Lud“ Müller ist gestorben

Wesel Trauer um einen großen Sportler: Der aus Wesel stammende Ludwig „Lud“ Müller, auch bekannt als „Held von Augsburg“, ist am Mittwoch gestorben. Am 25. Januar feierte er noch seinen 90. Geburtstag.

Der „Held von Augsburg“ ist tot. Die aus Wesel stammende Läufer-Legende Ludwig „Lud“ Müller ist am Mittwoch überraschend gestorben. Einen Tag nach seinem 90. Geburtstag (wir berichteten) ist das einst im Weseler Turnverein (WTV) beheimatete Sportidol offenbar einem Hinschlag erlegen. Im Vorfeld seines runden Geburtstags hatten Heinz Breuer (Hamminkeln) und Clemens Reinders (Rees) Lud Müller und seine Frau noch in Fuldabrück (Kreis Kassel) besucht und Grüße von seinen Weseler Weggefährten und von Bürgermeisterin Ulrike Westkamp überbracht.

Die Nachricht vom Tode Müllers verbreitete sich republikweit schnell. Nicht nur die Rheinische Post hatte in der Ausgabe vom Dienstag Lud Müller und seine Sportkarriere gewürdigt, auch die „Süddeutsche Zeitung“ hatte an ihn erinnert. So hatte Jürgen ten Hoevel, der seit Jahren in Tiefenbach bei Passau lebt, vom 90. Geburtstag des alten Bekannten erfahren und ihm am Mittwoch telefonisch gratulieren wollen. Dessen Frau Karin musste ihm tragischerweise mitteilen, dass ihr Mann gerade verstorben war.