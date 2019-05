Schermbeck : Ein Genuss der besonderen Art

Im Beisein von Sponsoren, Vertretern der Gastronomiebetriebe und zweier Mitarbeiter der Verwaltung stellte Oliver Wirtz (l.) in der „Taverna Angelos“ die Planungen für das 16. Fest „Schermbeck genießen“ vor. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Das beliebte Gourmetfest „Schermbeck genießen“ wird Anfang Juli zum 16. Mal veranstaltet.

Von Helmut Scheffler

Im Rahmen des Festes „Schermbeck genießen“, das in der Zeit vom 5. bis 7. Juli zum 16. Mal im Umfeld des Rathauses gefeiert wird, erwartet Tausende Besucher aus dem weiten Umfeld Schermbecks ein Gourmet-Vergnügen der besonderen Art.

Das Fest wird am Freitag um 16 Uhr eröffnet und dauert bis 24 Uhr. Am Samstag wird zwischen 11 und 24 Uhr gefeiert, am Sonntag von 11 bis 20 Uhr. „Auch in diesem Jahr wird Bewährtes beibehalten und einiges geändert, alles soll dem Gast zugute kommen“, kündigte gestern Oliver Wirtz an, der das Fest „Schermbeck genießen“ auch in diesem Jahr in gewohnter Professionalität gemeinsam mit seinem Vater Winfried organisiert.

Info Dies sind die Mitwirkenden Gastronomiebetriebe Bergedick Hotel GmbH (Recklinghausen), Grillhouse Freudenberg (Schermbeck), Spezialitäten Scharun (Bottrop), Sasse Feinbrennerei (Schöppingen), GG’s Tropical Cocktailservice (Düsseldorf), Don Camillo e Peppone (Dorsten-Wulfen), Taverna Angelos Greek Cuisine (Dorsten), Maritimo Gourmet (Oer-Erkenschwick), Kaffee-Point

Nachdem im Jahre 2016 das Fest für die Veranstalter zu einem deutlichen Minus-Geschäft geworden war und im Jahre 2017 das Fest ausgefallen war, gelang im letzten Jahr der Neustart. Eine Woche vor Kilian steht die Gemeinde Schermbeck ganz im Zeichen des guten Geschmacks. An drei Tagen können Genießer aus 50 frisch zubereiteten Gerichten auswählen. Namhafte Gastronomen stellen bei diesem Event ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis, und das zu familienfreundlichen Preisen von 2,50 bis 10 Euro. Allerdings gibt es auch einen Genießerteller – der wird für bis zu 15 Euro angeboten.

Außergewöhnlich ist das Ambiente des Festplatzes im Rathausumfeld. Schneeweiße Pagodenzelte, große Gärten mit 1500 Sitzplätzen an liebevoll eingedeckten Tischen, rote Teppiche, mehr als 2000 blühende Pflanzen und Windlichter in den Abendstunden bilden einen festlichen Rahmen, damit sich die Gäste wohlfühlen können.

Die Warsteiner Brauerei stellt ihr großes Emporium zur Verfügung. Neben dem kühlen Bier bieten die Gastronomen an ihren Ständen auch Wen und Mineralwasser an. Dadurch entfällt das zusätzliche Anstellen an den Getränkeständen.

„Auch in diesem Jahr gibt es wieder das Schaukochen mit Ökostrom und Erdgas auf der NGW-Bühne, bei dem der ein oder andere Kochtipp aufgeschnappt werden kann“, verspricht Oliver Wirtz. Die NGW sei mittlerweile seit über zehn Jahren Partner von „Schermbeck genießen“ und werde auch Informationen zur Elektromobilität geben.

Neu ist eine „Lakeside Session“ am Mühlenteich. Hier tritt am Samstag DJ Simon Blake auf – bekannt vom White Sands Festival, Summertime Festival und Sessions im Surfcafé auf Norderney. Ein besonderer Höhepunkt soll die „Gourmet-Nacht“ am Samstag werden. Um 23 Uhr wird auf dem großen Mühlenteich ein Feuerwerk gezündet.