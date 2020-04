Hamminkeln in Corona-Zeiten : Gottesdienste unter strengen Auflagen

In der Pfarrgemeinde Maria Frieden ist Ralf Lamers der Leitende Pfarrer. Foto: Malz, Ekkehart (ema)

Hamminkeln Jetzt wird auch für Hamminkeln der Fahrplan klar, wann wieder Gottesdienste öffentlich stattfinden können. Dazu sind ab sofort Anmeldungen nötig; auch in der Kirche müssen Regeln beachtet werden, etwa Abstand und nur leises Singen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Hesse

Die Pfarrgemeinde Maria Frieden will ab 16./17. Mai feiern, wie der Leitende Pfarrer Ralf Lamers am Donnerstag mitteilte. Die Gemeinde hat dafür ein Regelwerk aufgestellt, um die Infektionsgefahr in Zeiten der Corona-Krise möglichst zu minimieren.

So sind Anmeldungen zu allen Gottesdiensten in den Pfarrbüros notwendig. Helfende für Ordnungsdienste werden zudem gesucht, melden kann man sich dafür in den Pfarrbüros. Zu beachten sind die neuen Gottesdienstzeiten in einigen Gemeinden, sie wurden kürzlich eingeführt. „Es gilt, die Balance zwischen Nähe und Distanz in großer Achtsamkeit füreinander einzuüben und dann zu leben. Sicherlich für lange Zeit“, betonte Pfarrer Lamers.

Da die Zahl der Gottesdienstbesucher wegen der Abstandsregel stark eingeschränkt ist, hat man den Weg einer vorherigen Anmeldung für alle Gottesdienste für dringend erforderlich erachtet. Diese sollte telefonisch in den Pfarrbüros erfolgen. Dort wird eine Liste erstellt mit Namen und Telefonnummern, damit mögliche Infektionsketten leichter verfolgt werden können. Die Aufzeichnungen liegen dann als eine Art Einlasskontrolle zu den Gottesdiensten in den Kirchen vor. Pro Anruf kann nur eine Anmeldung vorgenommen werden. Das Zeitfenster für Anmeldungen beträgt ein Monat. Darüber hinaus sind erst einmal keine Buchungen möglich.

„So wollen wir gewährleisten, dass möglichst viele und unterschiedliche Menschen die Möglichkeit erhalten, an einem Gottesdienst teilzunehmen“, so Pfarrer Lamers. Maria Frieden gibt als Kapazitäten in den Kirchen diese Platzanzahlen an: Mehrhoog 55 Personen; Dingden 70; Loikum 30; Hamminkeln 25; Ringenberg 50; Nordbrock vorerst keine Gottesdienste. Empfohlen wird das Mitnehmen eines „Abstandsstockes“ für die Plätze in den Sitzbänken, wobei Hausgemeinschaften als eine Person angesehen werden. „Nur leise mitsingen“ und „Kein Händereichen beim Friedensgruß“ gehört zu den weiteren Regeln.