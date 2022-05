Tischlermeister Arnold Holtkamp aus Lankern : Überraschungsfeier und Goldener Meisterbrief

Dietrich Baßfeld, Obermeister der Tischler-Innung im Kreis Wesel, überreicht Arnold Holtkamp (r.) in der Fertigungshalle des Familienbetriebes in Lankern den Goldenen Meisterbrief. Foto: Thomas Hesse

Lankern Die Familie hatte heimlich die Ehrung für den Lankener Tischlermeister Arnold Holtkamp (75) organisiert. Aus den Händen des Innungs-Obermeisters erhielt der heimatverbundene Seniorchef die Urkunde.

Er ist heimattreu, war immer ein gestandener Handwerker und hat einen jener ländlichen Betriebe mit aufgebaut, die Tradition auf dem Dorf haben. Jetzt wurde Arnold Holtkamp von der Tischlerei Holtkamp an der Liederner Straße 21 in Lankern mit einem Überraschungscoup gefeiert. Nichtsahnend öffnete der Senior die Tür zur neuen, geräumigen und zukunftsorienterten Fertigungshalle. Dort hatte die junge Generation des (mindestens laut einer noch bestehenden Urkunde) seit 1899 bestehenden Betriebs, nämlich Tochter Sandra Bußkamp und der heutige Tischlereigeschäftsführer Christian Holtkamp, eine bis zu diesem Zeitpunkt geheimgehaltene Ehrung organisiert. Er solle mal vom Wohnhaus in die Fertigung rüberkommen, war dem Senior bedeutet worden – und dort stand er mitten im Trubel um die Übergabe des Goldenen Meisterbriefs.

Überrascht und gerührt nahm denn Arnold Holtkamp die Urkunde aus der Hand von Dietrich Baßfeld entgegen. Der Dinslakener ist Obermeister der Tischlerinnung im Kreis Wesel und vertritt 120 Betriebe in der größten Innung ihrer Art deutschlandweit. Es war eine schön inszenierte Übergabe, die mit einem Geschenk zum kürzlichen 75. Geburtstags des Jubilars im März begann. Es gab für ihn einen Gutschein für eine ungenannte Veranstaltung am 29. April, für die sich der Senior bereithalten sollte. Per Anruf wurde am Freitag Arnold Holtkamp in die Halle gebeten, wo schon die Belegschaft samt Gästen auf den Altchef wartete. Eine wirklich gelungene Überraschung.

Der Unternehmer ist Zeit seines Lebens der Lankerner Scholle treu geblieben. 1961 lernte er als Auszubildender den Tischlerberuf von der Pike auf. Am 24. April 1972 absolvierte er seine Meisterprüfung. Der kleine Betrieb mit heute elf Beschäftigten in der Fertigung und drei in der Verwaltung weitete im Laufe der Jahre seine Geschäftstätigkeit aus. Zwei Lehrlinge sind Zeichen dafür, dass man sich um Fachkräfte der Zukunft kümmert.

Zuletzt wurde das Werkstattgebäude von 1970 erheblich erweitert, weil man buchstäblich aus allen Nähten platzte, wie Cristian Holtkamp berichtet. Mit dem Hallenneubau 2021 wurde ein weiteres Kapitel aufgeschlagen, planungsmäßig übrigens eine diffizile Aufgabe, weil man sich im Außenbereich befindet. Da sind die Bestimmungen speziell ausgelegt. Die Genehmigung habe lange gedauert, erinnert sich der heutige Chef, aber die Geschäftsentwicklung habe das Projekt nötig gemacht.