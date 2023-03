Frischetheke, Gastrobereich und Co. Was der neue Globus-Markt in Wesel zu bieten hat

Wo in zwei Wochen am Eröffnungstag von Globus die ersten Kunden Obst und Gemüse in ihre Einkaufswagen legen, stehen derzeit noch Dutzende Bierzeltgarnituren. Hier trifft sich die Belegschaft des neuen Verbrauchermarktes an der Rudolf-Diesel-Straße zur Pause, trinkt Kaffee, isst Schnittchen oder das, was die Globus-Kollegen in der Küche der Krefelder „Patenfiliale“ gezaubert und in Warmhalteboxen nach Wesel transportiert haben. Heute gibt es Leberkäse mit Reis oder gefüllte Paprikaschoten.