Am 30. März öffnet neuer Supermarkt in Wesel Womit Globus bei seinen Kunden punkten will

Gut sechs Wochen vor dem offiziellen Start von Globus in Wesel steht eines fest: Den ehemaligen Real-Markt an der Rudolf-Diesel-Straße wird gewiss niemand vermissen. Denn der neue Supermarkt des im saarländischen St. Wendel beheimateten Familienunternehmens Globus spielt in einer anderen Liga. So dürften das auch die Mitglieder des Weseler Wirtschaftsförderungsausschusses sehen, die am späten Dienstagnachmittag einen Blick hinter die Globus-Kulissen geworfen haben. Auch unsere Redaktion war dabei und erklärt, was die Kunden ab dem 30. März erwartet: