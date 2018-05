Hamminkeln : Glasfasernetz: Lichterfest in der Unterbauerschaft

Hamminkeln Höhepunkt beim privaten Projekt, Glasfaser in den Außenbereich der Unterbauerschauft in Brünen zu bringen: 990 Tage habe der Verein "Unterbauerschaft geht auch schneller" darauf hingearbeitet, wie Sprecher Chroistian Quik mitteilt, nun steht mit dem "Lichterfest" der Abschluss der Arbeiten zur Glasfaserkabelverlegung an.

Gefeiert wird am Samstag, 16. Juni, ab 16 Uhr Eingeladen sind alle Helfer, Nachbarn, und Projektpartner. Das "Wir sind fertig"-Fest soll wie immer in geselliger Runde "Unter der Linde", Höher Horster Weg 11a, stattfinden. Hier war schon mehrfach Treff bei besonderen Gelegenheiten. Um 16.15 Uhr beginnt ein offizieller Teil der Feierlichkeiten, ab 18 Uhr gibt es auch ein Essen. Das Catering hat die Firma Innogy als Projektpartner übernommen.

Mittlerweile sollte jeder in der Unterbauerschaft, der einen Innogy-RWE-Endkundenvertrag eingereicht hat, mindestens ein Begrüßungsschreiben von Innogy Highspeed bekommen haben. Wenn dies nicht der Fall sein sollte, bittet der Verein darum, sich mit der Innogy-Highspeed-Hotline unter Tel. 0800 96 96 006 in Verbindung zu setzen. Dort können die Kunden dann erfahren, wie der Status zu ihrem neuen neuen FTTH-Glasfaseranschluss ist. Bei Unklarheiten oder Schwierigkeiten stehen aber auch im Verein Ansprechpartner zur Verfügung.

(thh)