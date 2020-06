Info-Veranstaltungen : Glasfaseranschluss für alle Haushalte ist jetzt möglich

Schermbeck Mehr als 50 Gahlener Bürger kamen am Freitagnachmittag zum Parkplatz an der Gaststätte Zur Schwarzdrossel, wo Christian Ratering und Tim Westerhoff von der Vredener Firma Epcan GmbH über den Anschluss an das Glasfasernetz informierten.

Ein Teil der Gahlener erhält – ebenso wie die Haushalte in Schermbeck, Hünxe und Hamminkeln – einen kostenlosen Anschluss, weil der Ausbau von Bund und Land gefördert wird. Welche Haushalte finanziell unterstützt werden, kann man auf der Homepage der Gemeinde Schermbeck erfahren. Auch Haushalte, die nicht gefördert werden, haben die Möglichkeit, einen kostenpflichtigen Anschluss zu beantragen. Anmeldeformulare findet man auf www.epcan.de. Die Bürger haben weiterhin die Möglichkeit, an Informationsveranstaltungen teilzunehmen. Am heutigen Montag findet eine ab 18 Uhr an der Ecke Rüster Weg/Schalbree statt, ab 20 Uhr zudem an der Kolping-Begegnungsstätte in der Widau, am Dienstag ab 18 Uhr am Dammer Schützenhaus und ab 20 Uhr auf dem Parkplatz am Landhotel Voshövel. Infos auch unter Tel. 02564 883374 oder epcan@epcan.de