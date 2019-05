Ausbau in Dingden : Glasfaser: Lieber Selbsthilfe statt Fördergeld?

Dingden Ausgelastete Tiefbaufirmen, schwierige Förderbedingungen, verzögerte Zeitziele: Bei der CDU-Veranstaltung zum Breitbandausbau in den Außenbereich gab es viel zu diskutieren.

Die vielzitierte letzte Milchkanne ist das Ziel. Selbst die soll nach der Vorstellung des CDU-Ortsverbandes Dingden mit dem Breitbandausbau fürs schnelle Internet versorgt werden. Doch das ist nicht so einfach, auch im Hamminkelner Stadtgebiet gibt es weiße Flecken im System. Die sind aufwändig mit der Glasfaser zu erschließen, wurde deutlich beim CDU-Informationsabend im Vereinsheim von Grün-Weiß Lankern, also weit draußen im ländlichen Gebiet. Lankern ist dabei nur ein Beispiel für mehrere unversorgte Bereiche im Stadtgebiet. Informationen aus erster Hand gab es von Bürgermeister Bernd Romanski.

Er rühmte stattdessen, dass sich überhaupt Firmen für die insgesamt fünf Lose des Vorhabens beworben hätten. Es gebe Städte, die nicht eine Bewerbung bekämen. Das ist auch ein Hinweis, wie stark die Tiefbau-Branche ausgelastet ist – und wie sehr in der Folge die Preise galoppieren. So sehr, dass man nicht weiß, ob die Fördersumme für die Außenbereiche reicht oder die Städte nachverhandeln beziehungsweise aus ihrer eigenen Kasse drauflegen müssen.

Ebenso nannte es Romanski nicht nachvollziehbar, dass Glasfaser laut Förderbedingungen nur auf öffentlicher Fläche – Straßenbankette, Wege – verlegt werden darf, was die Kosten pro Anschluss steigen lässt. Im Zuge der Debatte rückte die Option Selbsthilfe immer mehr in den Vordergrund. Bis nach den Sommerferien zu warten, bis klar ist, welche Firmen bei der Ausschreibung vorne liegen, und dann in Lankern entscheiden, wie man den Anschluss an die Datenautobahn realisieren will, fassten Ratsmitglied Johannes Bauhaus und Kreistagsmitglied Johannes Hoffmann zusammen.