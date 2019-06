Wesel : Junggesellen holen ihr Jubiläumsschützenfest nach

Ginderich Die St. Antonius-Junggesellen-Schützenbruderschaft 1643 Ginderich feiert vom 29. Juni bis 1. Juli ihr 375-jähriges Bestehen mit einem großen Jubiläumsschützenfest nach. Dabei warten auf die Besucher der Festwiese am Kuhport zahlreiche Programm-Höhepunkte.

Dazu gehören unter anderem das Kaiserschießen am Samstagnachmittag, an dem alle ehemaligen Junggesellen-Schützenkönige teilnehmen können, der große Festumzug am Sonntagnachmittag mit Gastvereinen und anschließendem Fahnenschwenken und das Königsschießen am Sonntagnachmittag, bei dem die Nachfolger für das amtierende Königspaar Yannick Kerkmann und Frederike Krehl gesucht werden. Für die kleinen Besucher steht am Schützenfestsonntag eine Hüpfburg bereit. Zusätzlich versprechen die Abende im Festzelt mit hochkarätigen Bands wieder beste Stimmung.