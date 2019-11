Giant Sand spielen in Wesel im Karo : „Gewagt, schräg, vogelfrei“

Giant Sand um Bandleader Howe Gelb, der vor Jahren schon einmal ein Solokonzert in Wesel im Karo gab. Foto: Label/Sebastian Peters

Wesel Es ist ein besonderes Ereignis, wenn eine weltweit bekannte Band wie Giant Sand ausgerechnet das kleine Wesel als einen der letzten Tourorte auswählt. Die Musiker gastieren am Sonntag im Karo. Mathias Schüller erzählt, wie es dazu kam.

Die amerikanische Band Giant Sand spielen eines ihrer letzten Live-Konzerte überhaupt ausgerechnet in Wesel. Eine besondere Ehren für den Veranstaltungsort Karo. Was bedeutet das für Sie als Veranstalter, Herr Schüller?

Matthias Schüller Tatsächlich fiebere ich dem Konzert sehr entgegen. Ich habe 1997 Giant Sand, die ich seinerzeit gar nicht kannte, im Loft in Berlin gesehen. Das Konzert war so manisch, unberechenbar und großartig, dass es in meiner Top fünf für immer geblieben ist. Jetzt spielen sie einen ihrer letzten Auftritt im Weseler Karo. Das ist schon etwas Besonderes.

Mathias Schüller ist Leiter des Karo in Wesel. Foto: Sebastian Peters

Welche Verbindung hat das Karo zu dieser Band?

Schüller Giant Sand spielen tatsächlich zum ersten Mal in Wesel im Karo. Sänger und Mastermind Howe Gelb hat allerdings vor zehn Jahren hier schon mal einen Soloauftritt gespielt. Der war so schräg und melancholisch berührend, dass er allen, die an dem Abend das Karo besucht haben, in Erinnerung bleiben wird. Howe Gelb ist eine konsequent unabhängige Künstlerpersönlichkeit, wie es sie selten gibt.

Das Karo ist ein Konzertort, in dem besonders das Genre Alternative Country, das von Giant Sand gespielt wird, eine Spielfläche findet. Welche Konzerte sind Ihnen da besonders in Erinnerung?

Schüller Sehr schräg war der gemeinsame Auftritt von Mark Olson und Victoria Williams, die ihr privates Wohnzimmer auf die Bühne getragen hatten. Der absolute Hammer war der erste Great-Crusades-Auftritt, die ihr Publikum mit einer Wucht erfassten. Nach der Show gab es ein Fußball-Länderspiel im leergeräumten Raum: USA vs. Germany. 16 Horsepower, Hardpan und und und. Es waren so viele tolle Konzerte dabei. Jason Isbell hat im Karo gespielt und ist heute in den USA ein Superstar. Nicht zu vergessen, die große Anzahl an jungen lokalen Bands, die im Karo ihren Start hatten und sich dann auf die freie Wildbahn wagten. Das war mir immer wichtig, international renommierte Bands mit niederrheinischen Musikern zu verbinden.

Wie würden Sie Giant Sand musikhistorisch einschätzen? Was bedeutet diese Band aus Ihrer Sicht für den Rockzirkus?

Schüller Giant Sand war immer eine Hausnummer und nie eine große. Dazu ist die Musik zu gewagt, schräg und vogelfrei. Giant Sand interpretieren ihren Rock´n Roll ohne Grenzen. Sie haben vielen anderen Musikern Mut gemacht, den Horizont zu erweitern, sie selbst zu sein und nicht die xste Kopien von irgendwas. Zudem wurde die Giant Sand Rhythmusgruppe zu Calexico und die sind definitiv eine Nummer im Rockzirkus.

Goutiert das Niederrhein-Publikum, dass Bands von dieser Größe nach Wesel kommen?

Schüller Das Karo hat bei seinen Konzerten ein besonders tolles Publikum, das von allen Künstlern geliebt wird. Es sind Musikliebhaber, die bereit sind, sich voll und ganz auf die Musik einzulassen. Erst kürzlich hatten wir einen grandiosen Abend mit vielen Besuchern und Besucherinnen bei der Show von Steve Wynn, Chris Cacavas und Water & Sand. Auch für den Sonntag läuft der Vorverkauf ziemlich gut, so dass ich sehr zuversichtlich bin. Mit anderen Worten: Ja!

Wird die Band hier übernachten, gibt es ein „Rahmenprogramm“ in Wesel?

Schüller Giant Sand reisen mit einem großen Bus an, einem sogenannten Nightliner. Dort übernachten sie auch. Ob sie die Nacht in Wesel verbringen, um sich ins Nachtleben zu stürzen oder über Nacht zum nächsten Tourort fahren, entscheidet sich erst am Sonntag. Alles andere auch.

