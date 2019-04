Letztes Aprilwochenende : 70 Aussteller beim Brüner Gewerbemarkt

Hamminkeln Regional, informativ, attraktiv: Tausende werden zur Leistungsschau im Gewerbegebiet Auf dem Stemmingholt erwartet.

Alle zwei Jahre wieder geht es rund im Brüner Gewerbegebiet Auf dem Stemmingholt. Im Dorf, in dem es so viele interessantes Gewerbe und Handwerk gibt, steigt dann der Brüner Gewerbemarkt. Er erlebt jetzt seine 17. Auflage am Wochenende 27. Und 28. April. Mehrere tausend Besucher werden erwartet, weshalb die Organisatoren um Messeleiter Johannes Hüfing und Sprecher Dieter Holsteg natürlich auf gutes Wetter hoffen. Die vergangenen Märkte mit den unterschiedlichen Ausstellern lockten bereits an die 40.000 Besucher an. Das ist eine Ansage und kennzeichnet den Erwartungshorizont auch für 2019.Dieter Holsteg betont: „Unser Ziel ist es, einen nachhaltigen positiven Eindruck von Brünen und dem Brüner Gewerbe zu vermitteln. Damit Interessenten auch langfristig bei Bedarf Brüner Handwerker und Händler beauftragen. Alle Aussteller sind unter www.bruener-gewerbemarkt.de aufgelistet, so dass Interessierte bei Bedarf auch im Nachhinein noch eine Adresse recherchieren können.“ Da die Erfahrung gezeigt hat, dass ortsfremde Aussteller und Nichtmitglieder das Angebotsspektrum erweitern, sind auch auswärtige Aussteller vertreten. Sogar aus Bayern, von dort reist ein Anbieter für Sicherheitssysteme nach Brünen. Das Handwerkerdorf Brünen zeigt was es kann. Mit den Brüner Handwerkern und Ihren Partnerfirmen lässt es sich gut bauen. Sie hoffen, dass die künftigen Bauherren vom Pollmannsweg viele Aufträge am Ort lassen. Eine Autoshow gibt es auch.