Änderung in Bebauungsplänen Schermbeck will Bordell-Bau in Gewerbegebieten verhindern

Mit mehreren Baugebieten befasste sich am Mittwoch der Planungs-, Umwelt- und Mobilitätsausschuss. Die Gewerbeflächen sind in Schermbeck rar geworden. Der Regionalverband Ruhrgebiet hat wiederholt darauf hingewiesen, dass weitere Flächen für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben vorerst nicht zu erwarten sind. In dieser Situation will die Gemeinde erreichen, dass noch vorhandene Restflächen nur von Gewerbebetrieben genutzt werden. Die Verwaltung und die Politiker vertreten die Auffassung, nur verarbeitende Betriebe zuzulassen, mit denen neue Arbeitsplätze geschaffen werden können.