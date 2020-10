Kostenpflichtiger Inhalt: Gesundheitsamt im Kreis Wesel : Bisher keine Hilfe von der Bundeswehr angefordert

Soldaten der Bundeswehr am Dienstag vor dem Gesundheitsamt in Dortmund. Foto: dpa/Bernd Thissen

Kreis Wesel Die Bundeswehr rückt an vielen Orten an, um die in der Pandemie überlasteten Gesundheitsämter zu unterstützen. Im Sommer waren Soldaten bereits im Kreis Wesel tätig. Ein neuer Einsatz ist aber noch nicht geplant.