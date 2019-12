Ehrenamt : Gesucht: Naturkenner für die Kitas

Peter Mellin bringt Kindern die Natur nahe. Sie lieben ihn dafür. Foto: Thomas Hesse

Hamminkeln Peter Mellin (88) bringt Kindergartenkindern Wissenswertes über Kräuter und Umwelt nahe. Er sucht einen Nachfolger.

Ruhestand? Bloß nicht nichts tun. Alt und grau? Nein, alt und mit sich zufrieden und am liebsten aktiv mit einer selbst gestellten Aufgabe. Die neuen Alten sind gerne ehrenamtlich im Einsatz, und Peter Mellin aus Hamminkeln ist ein Musterbeispiel. Der 88-Jährige, bekannt als Gründer der Senioren-Union Hamminkeln und Vorsitzender des überparteilichen Forums Senioren, hat sozusagen ein drittes Standbein, und das hält ihn jung. Er kennt sich gut aus mit Kräutern, mit dem was so jahreszeitlich wächst und blüht und mit der Natur schlechthin. Vor knapp 15 Jahren hat er damit begonnen, sein Wissen den Kindern in vier Hamminkelner Kindergärten weiterzugeben. Viermal jährlich tut er das passend zu den vier Jahreszeiten und den entsprechenden Wachstumsperioden. „Die Kinder freuen sich total auf Herrn Mellin, sie lieben es, wenn er die Natur erlebbar macht“, sagt Claudia Deutscher-Lossie, Leiterin der Kita An der Windmühle. Jetzt werden Interessenten für die ehrenamtliche Arbeit gesucht. Geld gibt es nicht dafür, aber einen Lohn, der sich nicht messen lässt: glänzende Kinderaugen und freudigen Wissensdurst in Sachen Natur.

Peter Mellin liebt es seinerseits, Kindern von der Natur zu erzählen. Er bringt Kräuter mit, kocht Brennnessel-Tee, den die Kleinen heiß und innig mögen, zeigt rote Hagebutten, die vielseitige wilde Rose oder lässt Knallerbsen drücken. In den vier Hamminkelner Kitas hat er geholfen, Kräutergärten einzurichten. Auch an der Windmühle wächst das Grün in mehreren Gefäßen direkt an der Küche, denn hier werden die Kinder vom Team bekocht. Gerne mit Kräuterzugabe. Peter Mellin ist durchaus streng und klar bei der Sache, die Kinder mögen es, wenn es etwas zum Anfassen gibt. Aus Altersgründen hat er seinen Einsatz etwas verringert, statt in vier ist er jetzt noch in den zwei Kitas Arche Noah und An der Windmühle im Einsatz.

Info Stadtverwaltung will mithelfen Melden Bürgermeister Bernd Romanski unterstützt gerne die ehrenamtliche Arbeit für die Kitas und will helfen, sie fortzusetzen. Interessenten können sich bei Sabine Busch im Rathaus, Tel. 02852 88224, oder bei Peter Mellin, 02852 559957, melden.

Der 88-Jährige greift dabei gerne auf das Buch „Kleine Hausapotheke Gottes“ mit den vielen Hinweisen zu (vergessenen) heilsamen Wirkungen von Pflanzen. Er hat sich eine Menge angelernt, aber er hatte schon früh eine Nähe zu Umweltthemen. Nicht nur, weil er einst als Landmaschinenfachmann nach Hamminkeln kam und mit Bauern und Anbau zu tun hatte, sondern weil ihm schon seine Großmutter naturkundliches Wissen vermittelte. „Sie ist jeden Tag mit dem Körbchen losgezogen und hat Pilze und Kräuter gesucht. Sie hat mich dann geholt und erzählt, um was es sich handelt“, erzählt Peter Mellin.