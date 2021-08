Ein Stück Geschichte von Schermbeck : Diese Burg ist schon älter als 700 Jahre

Etwa 50 Mitglieder der Katholischen Frauengemeinschaft (KFD) von St. Ludgerus besichtigten die Burg und ihr Umfeld. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck In dem denkmalgeschützten Wehrbau aus dem 14. Jahrhundert wird Geschichte lebendig. Die Besitzer erlebten dort gute aber auch viele schlechte Zeiten. Ein Besuch vor Ort – und ein Streifzug in die Vergangenheit.

Etwa 50 Mitglieder der Katholischen Frauengemeinschaft (KFD) von St. Ludgerus haben an einer Führung im Umfeld der Schermbecker Burg teilgenommen, die sich im Besitz der Familie Prinz befindet. Eine Stunde lang bot Rainer Prinz im Beisein seines Bruders Burkhard einen Streifzug durch die vielhundertjährige Geschichte.

Zwischen Drevenack und Dorsten fassten die Grafen von Kleve schon um 1300 Fuß, nachdem sie bereits seit 1050 für das Stift Xanten als Schutzvögte den Hof Dorsten betreut hatten. Am Ende des 13. Jahrhunderts erwarben die Klever Grafen den Schermbecker Zoll. Ihre Machtstellung hatten sie um 1300 bereits so weit gefestigt, dass sie zum Schutz ihrer Grenze in Schermbeck eine Burg errichten konnten. 1318/1319 wird die Burg erstmals urkundlich erwähnt. Man darf jedoch davon ausgehen, dass die Burg schon vorher existiert hat.

Info Die Burg war früher eine Post-Station Geschichte Schon im 17. Jahrhundert war die Schermbecker Burg eine Post-Station. So lernten Reisende das Bauwerk kennen. Gast Im Februar 1837 übernachtete die Dichterin Annette von Droste-Hülshoff während einer Reise in der Burg, wo sie mächtig gefroren hat und zudem unter Zahnschmerzen litt.

Von etwa 1350 bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts ist die Schermbecker Burg Amtssitz der Drosten und Amtmänner gewesen. Schon frühzeitig verfügte die Burg über nicht unbedeutenden Grundbesitz. Der Ausbau zu einem Wasserschloss erfolgte zwischen 1415 und 1420 durch Herzog Adolf, in dessen Regierungszeit die Erhebung Schermbecks zu einer Stadt erfolgte. Während zahlreicher kriegerischer Fehden und mehrerer Stadtbrände nahm die Burg starken Schaden. Zum ersten Mal bereits im 15. Jahrhundert, als die Stadt in den Jahren 1425 und 1483 brannte.

Der Verfall war in der Mitte des 17. Jahrhunderts so weit vorangeschritten, dass die Burg mit Ausnahme des im Volksmund als „Diebesturm“ bezeichneten quadratischen Eckturms an der Südostseite für Schutzzwecke nicht mehr geeignet war. 1662 wurde die Burg verkauft. Nach einer notdürftigen Instandsetzung diente sie den preußischen Behörden als „Ablager“. Ab 1718 wurden Wälle und Mauern teilweise niedergelegt, wobei auch der Stadtgraben zugeschüttet und das neu gewonnene Land verpachtet wurde.

In der Folgezeit hat die Burg häufig den Besitzer gewechselt. Seit 1769 wurde sie in Erbpacht bewirtschaftet. Erster Besitzer wurde der Pächter Schmitz, der im Jahr 1834 beide Burgmühlen kaufte. 1792 ging die Burg in den Privatbesitz der Familie Maassen über. Der neue Eigentümer verfüllte die Burggräfte, so dass die Burg fortan den Charakter einer Wasserburg vollends verlor. Heute befindet sich die unter Denkmalschutz stehende Burg im Privatbesitz der Familie Prinz.

Auf dem Innenhof stellte Rainer Prinz einzelne Gebäude vor. An den bewohnten Teil der Burg schließt sich das Burgtor an, mit Blick auf die ehemalige reformierte Kirche. Das Burgtor konnte früher von außen über eine Zugbrücke erreicht werden. Noch im 20. Jahrhundert haben die Burgbesitzer Landwirtschaft betrieben. In dem Gebäude neben dem Burgtor wohnte der Melker über einer Waschküche. Das benachbarte Gebäude diente im unteren Bereich als Kuhstall. Im oberen Teil wurde Heu gelagert. Weitere Gebäude dienten als Stallungen für Schweine und Pferde.

Vom Innenhof aus bietet sich ein Blick auf die obere Burgmühle, die im Jahr 1640 erstmals urkundlich erwähnt wurde. Das etwa zwei Meter hohe Gefälle zwischen den beiden benachbarten Mühlenteichen wurde noch im 20. Jahrhundert zum Antrieb des Mühlrades genutzt, mit dessen Hilfe Korn gemahlen wurde.

An der Nordseite der Wiese erkennt man noch Reste der Stadtmauer. Sie wurde in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts errichtet, hatte zwei Stadttore und acht Türme. Nach der Zerstörung der Stadt im Zuge eines Privatkrieges im Jahr 1483 wurden Gelder für die Erneuerung der Mauer bereitgestellt. Die Entfestigung der Stadt begann 1718. Über zwei Jahrhunderte hindurch wurden die Reste der Stadtmauer nicht mehr in Stand gesetzt. Erst als 1986 der Landschaftsverband Rheinland an der Erhaltung und Nutzung der Mauer aus wissenschaftlichen, besonders stadt- und baugeschichtlichen Gründen, ein öffentliches Interesse zeigte, wurde dieser Teil der Mauer restauriert.