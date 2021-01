Ein Blick auf die Gahlener Geschichte : Wenn ein Stein auf Reisen geht

Gahlen Der „Dicke Stein“ ist fast schon ein kleines Wahrzeichen von Gahlen. Vor fast genau 30 Jahren wechselte er an seinen heutigen Platz. Eine kleine Geschichte darüber, wo er vorher stand, warum er dort weg musste und wie das geschafft wurde.

Der „Dicke Stein“ in der Nähe der Einmündung der Kirchstraße in die Hünxer Straße wurde vor fast genau 30 Jahren – im Januar 1991 – aufgestellt. Er musste von seinem ehemaligen Standort entfernt werden, als die Gahlener Umgehungsstraße gebaut wurde. Im Januar 1990 war er auf dem Parkplatz am „Hohen Ufer“ abgestellt worden.