Neues Geschäft in Schermbeck : Wo es alles rund ums Kind gibt

Wirtschaftsförderin Sabrina Greiwe gratuliert Wiebke Blizil (v.r.) zur Erweiterung ihres Bügelservices um ein Minilädchen. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Wiebke Blizil verbindet ihr Minilädchen an der Landwehr mit einem Bügelservice. Das Angebot in dem neuen Geschäft, dass die Inhaberin bereits von 2014 bis 2017 führte, ist groß. Was es dort alles zu kaufen gibt.

Die Wirtschaftsförderer im Rathaus legen großen Wert auf eine gute Zusammenarbeit mit Firmen. Zu den regelmäßigen Kontakten gehört auch der Besuch eines neuen Betriebes oder einer Firma, die sich in veränderter Form am heimischen Markt präsentiert. Deshalb gratulierte nun die Wirtschaftsförderin Sabrina Greiwe in der Landwehr Nummer 4 – nahe der Volksbank Schermbeck – Wiebke Blizil zum Comeback.

Neben der üblichen weißen Orchidee gab es Informationsmaterialien über die Wirtschaft in Schermbeck, über die touristischen Highlights, über Gruppen wie die Werbegemeinschaft und den Gemeindemarketingverein „Wir sind Schermbeck“. Zudem gab es Anregungen für die gemeinsame Arbeit an der Präsentation der kommunalen Wirtschaftskraft und für Vermarktungschancen per „Schermbeck-Gutschein“ und das Internet-Portal „Schermbeck deals“.

Die 39-jährige gebürtige Dorstenerin Wiebke Blizil ist keine Newcomerin. 2014 eröffnete sie ihr Minilädchen an der Landwehr, um Kinderkleidung und Spielzeug anzubieten. Nach drei Jahren pausierte die vierfache Mutter. Im September 2018 eröffnete sie einen Bügelservice, den sie nun um jenen Geschäftsbereich ergänzt, mit dem sie vor sieben Jahren startete. Montags, mittwochs und donnerstags sind das Minilädchen und der Bügelservice zwischen 10 und 17 Uhr geöffnet. Vor dem Eingang kann geparkt werden. Sondertermine können auch für die Abendstunden verabredet werden.

Das Minilädchen kann zwar ohne vorherige Anmeldung aufgesucht werden, aber den 15 Quadratmeter großen Verkaufsraum darf nur jeweils ein Erwachsener und ein Kind betreten. Die Auswahl ist groß und umfasst nicht nur Baby- und Kinderbekleidung bis zur Größe 176, sondern auch alles „rund ums Kind“. Das reicht von Spielwaren über Bücher und Schlafsäcke bis hin zu Spielen, Kinderwagen und Babywippen. Auf Facebook und Instagram präsentiert Blizil eine Fülle von Neuerwerbungen und wichtige Informationen für Kunden. Die Waren übernimmt Blizil in Kommission. Wird etwas verkauft, erhält der ursprüngliche Besitzer die Hälfte des Verkaufserlöses.