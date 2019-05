Streit um Schulpolitik : Gesamtschule tritt aus Stadtelternrat aus

Wesel Hintergründe der Entscheidung machte die Schulpflegschaft nicht bekannt. Es soll aber immer wieder zu Konflikten gekommen sein.

Die Schulpflegschaft der Gesamtschule am Lauerhaas hat in ihrer Sizuung am Dienstagabend ohne Gegenstimme den sofortigen Austritt aus dem Stadtelternrat Weseler Schulen beschlossen. Dies teilte die Vorsitzende der Schulpflegschaft, Daniela Krasch, mit. Nach eingehenden Beratungen zum Thema habe man festgestellt, dass man auf Grund andauernder Differenzen, die sich insbesondere aus den öffentlichen Verlautbarungen und dem Auftreten des Stadteltern ergeben, zukünftig die Belange der Elternschaft in geeigneter Form, losgelöst vom Stadtelternrat, eigenverantwortlich vertreten möchte. Alle Weseler Schulen können Delegierte in den Stadtelternrat entsenden. Die Gesamtschule Lauerhaas hatte zwei Delegierte.