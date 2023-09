Aktion an der Gesamtschule Schermbeck Berufemarkt kam bei Schülern gut an

Auch sieben Jahre nach der Premiere am 26. Januar 2016 hat der Berufemarkt, der alljährlich von der Gesamtschule in Zusammenarbeit mit der Volksbank veranstaltet wird, nicht an Attraktivität verloren. Ganz im Gegenteil: Mehr als 200 Schülerinnen und Schüler der Schuljahrgänge 8 bis 12 kamen am Dienstagabend zum achten Berufemarkt auf dem Gelände der Gesamtschule, der von dem Berufswahlkoordinator Julius Göttsching und von der Didaktischen Leiterin Heike Ahr organisiert wurde. Ein Großteil der Schüler wurde von mindestens einem Elternteil begleitet, sodass die in der Anfangszeit in der Aula stattfindende Begrüßung auf den Schulhof verlegt werden musste.